Baufirma erneuert Fahrbahn: B 101 zwischen Raschau und Markersbach ab 11. September zwei Wochen gesperrt

Ein Abschnitt der stark befahrenen Bundesstraße 101 wird wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Umleitung führt wie früher mitten durch die Anliegerorte.

Auf den alten Ortsdurchfahrten in Raschau und Markersbach rollen ab Montag, 11. September, deutlich mehr Fahrzeuge als sonst. Grund ist eine Vollsperrung der Bundesstraße 101 zwischen Raschau und Markersbach, die dort eigentlich als Ortsumfahrung dient. „Im Bereich zwischen dem Parkplatz am Freibad in Raschau und dem Abzweig...