Bei Baumfällungen am Fuße von Schloss Schwarzenberg muss Kran helfen

Auf dem felsigen Untergrund von Schloss und Kirche in Schwarzenberg sind am Freitag Bäume gefällt worden. Ein heikles Unterfangen.

Am Fuße von Schloss und Kirche in Schwarzenberg einfach mal so einen Baum fällen, das geht nicht. Am Freitag wurden dort Bäume gefällt, die durch extreme Trockenheit der vergangenen Jahre geschädigt waren. Dazu musste ein Kranausleger her und die Bäume „auffangen“. „Wir hatten diese Bäume seit längerer Zeit im Blick und...