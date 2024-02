Beierfeld: Wo Knirpse früh lernen, was im Notfall zu tun ist

Im Kinderhaus „Unterm Regenbogen“ in Beierfeld wird in dieser Woche gefeiert, denn seit 30 Jahren gehört die Einrichtung zur Johanniter-Unfallhilfe. Am Samstag ist jedermann im Haus willkommen.

Entlang des Gartenzauns der Kita „Unterm Regenbogen" in Beierfeld hängen bunte Wimpelketten. Im Haus selbst ist alles geschmückt und immer wieder stößt der Besucher auf die Zahl 30. Denn genau 30 Jahre ist es her, da wurde die Kindereinrichtung in die Trägerschaft der Johanniter-Unfall-Hilfe übergeben. Gebaut wurde das Haus für Kinder...