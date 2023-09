Bertolt-Brecht-Gymnasium Schwarzenberg: Langjährige Leiter übergeben Staffelstab an Nachfolger

Werner Löser und André Ullmann erhalten Ehrenplätze in der Geschichte des Schwarzenberger Gymnasiums. Am Freitag wurden der Schulleiter und sein Stellvertreter feierlich in den Ruhestand verabschiedet.

Es hat Seltenheitswert, dass ein Schulleiter und sein Stellvertreter zur selben Zeit in den Ruhestand gehen. Ebenso selten dürfte inzwischen sein, dass ein nahtloser Übergang zu den Nachfolgern gesichert ist und diese auch noch aus dem Kollegium der betreffenden Schule kommen. All das trifft zu auf das Bertolt-Brecht-Gymnasium in Schwarzenberg.... Es hat Seltenheitswert, dass ein Schulleiter und sein Stellvertreter zur selben Zeit in den Ruhestand gehen. Ebenso selten dürfte inzwischen sein, dass ein nahtloser Übergang zu den Nachfolgern gesichert ist und diese auch noch aus dem Kollegium der betreffenden Schule kommen. All das trifft zu auf das Bertolt-Brecht-Gymnasium in Schwarzenberg....