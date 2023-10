Besonderer Filmabend in Schwarzenberg

Der Film „Generation N: Deutschböhme“, der das Schicksal von vier deutschböhmischen Zeitzeugen aus dem Sudetenland dokumentiert, wird als besonderer Film am Donnerstag in Schwarzenberg gezeigt.

Die Mitarbeiter des Grünen-Bürgerbüros in Schwarzenberg laden für den 26. Oktober ab 19 Uhr zu einem besonderen Filmabend in das Café BonAire am Hammerweg in Schwarzenberg ein. Gezeigt wird der deutsch-tschechische Film „Generation N: Deutschböhme“, der das Schicksal von vier deutschböhmischen Zeitzeugen aus dem Sudetenland...