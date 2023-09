Brand in einer Wäscherei in Schwarzenberg: Feuerwehr verhindert größeren Schaden

Feuer im Stadtteil Wildenau: Auslöser war laut der Untersuchung durch einen Brandursachenermittler wohl der Hitzestau in einem Wäschesack.

Feueralarm am Dienstagmorgen in Schwarzenberg: Gegen 7.20 Uhr wurden die örtlichen Feuerwehren Hauptwache, Heide, Sachsenfeld und Grünstädtel sowie Kreisbrandmeister, Rettungsdienst und Polizei in den Stadtteil Wildenau gerufen. Dort war es in einer Wäscherei an der Straße Am Schloßwald in einem Raum im Erdgeschoss zu einem Brand gekommen....