Das Vorspiel: Weihnachtdrasch in der Schwarzenberger Vorstadt

Süße Leckereien, Deftiges aus dem Suppentopf und kleine Geschenkideen hat es zum Weihnachtsdrasch in der Schwarzenberger Vorstadt gegeben. Bei vielen steigt die Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt.

Der große Weihnachtsbaum in der Mitte des kleinen Marktes in der Vorstadt erstrahlt im Lichterglanz. Auf der Bühne tritt eine Gruppe der Crandorfer Kindertagesstätte auf. Vor der Bühne stehen dicht an dicht Eltern, Großeltern und Geschwister Kinder. Viele Handys werden für Foto und Videoaufnahmen gezückt. Andere lauschen ganz aufmerksam dem...