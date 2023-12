Defekte Heizung löst Kellerbrand in Rittersgrün aus

Der Brand im Keller eines Wohn- und Geschäftshauses in Ritersgrün am Donnerstagmorgen wurde offenbar durch einen Defekt an der Heizungsanlage ausgelöst.

Offenbar durch einen Defekt an der Heizungsanlage ausgelöst, stand am Donnerstagmorgen der Keller eines Wohn- und Geschäftshauses in Rittersgrün in Flammen. Gegen 9 Uhr wurden die Wehren aus Rittersgrün, Breitenbrunn, Antonshöhe sowie Schwarzenberg alarmiert. Der Hauseigentümer hatte für die eintreffenden Feuerwehrleute bereits gute... Offenbar durch einen Defekt an der Heizungsanlage ausgelöst, stand am Donnerstagmorgen der Keller eines Wohn- und Geschäftshauses in Rittersgrün in Flammen. Gegen 9 Uhr wurden die Wehren aus Rittersgrün, Breitenbrunn, Antonshöhe sowie Schwarzenberg alarmiert. Der Hauseigentümer hatte für die eintreffenden Feuerwehrleute bereits gute...