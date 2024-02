Die Not an den Notaufnahmen im Erzgebirge: Rettungsfahrzeuge werden immer höher

Es sind nur wenige Zentimeter, aber jede neue Generation der Rettungswagen „wächst“. Das bestätigt Boris Altrichter vom Rettungszweckverband Chemnitz/Erzgebirge und nennt Gründe und daraus resultierende Nöte.

Die Männer und Frauen in den Rettungsfahrzeugen sind wahre Alleskönner. In erste Linie sind sie Notfall- beziehungsweise, Rettungssanitäter oder Rettungsassistenten, die Leben retten. Aber sie müssen auch Künstler am Lenkrad sein. Das Bild der bisherigen Notaufnahme an den Klinken Erlabrunn beweist dies. Denn nur mit äußerster Präzision...