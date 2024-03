Ein Mann im Erzgebirge wird 60, aber Geburtstag hat er laut Kalender erst zum 15. Mal

Thomas Kohse kam in einem Schaltjahr zur Welt. Und das just an dem Tag, den es nur in Schaltjahren gibt. Da ist bei der Feier zum „60.“ des Junggebliebenen im Dorfhaus Tellerhäuser einiges zu erzählen.

