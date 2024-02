Erzgebirger mit Feuerwehr-Leidenschaft: Wenn’s brennt, ist Harald Eschke zur Stelle

57 Jahre in der Feuerwehr, bald 40 Jahre Leiter einer Ortswehr – solche Geschichten schreibt das Leben selten. Das Landratsamt würdigt den 72-Jährigen aus Tellerhäuser mit dem „Ehrenamt des Monats“.

Eigentlich ist er ja gelernter Elektromonteur. Doch viel bekannter in der Region ist Harald Eschke als ehrenamtlicher Chef der Freiwilligen Feuerwehr Tellerhäuser. „Im Juli mach’ ich das 40. Jahr voll“, sagt er. Dann will er den Staffelstab weitergeben, seine Erfahrungen aber weiter einbringen. Dass ihm seine Kameraden in Anspielung auf...