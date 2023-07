Einst kostete die Mitgliedschaft 3000 Reichsmark oder eine gute Zigarre: Bermsgrüner Verein feiert 100. Geburtstag

Das organisierte Züchten von Rassekaninchen gehört in Bermsgrün seit einem Jahrhundert zum dörflichen Leben. Fleisch in der Pfanne zu haben, war vor allem in wirtschaftlich schweren Zeiten Motivation.

So zahlreich sind die Vereine nicht, die auf ein 100-jähriges Bestehen verweisen können. Die Anzahl verringert sich weiter, wird als Maßstab angelegt, dass das Gründungsprotokoll noch vorhanden ist und dass im Lokal, in dem man den Verein ins Leben rief und wo sich vieles im Vereinsleben abspielte, nun auch das Jubiläum gefeiert wurde –... So zahlreich sind die Vereine nicht, die auf ein 100-jähriges Bestehen verweisen können. Die Anzahl verringert sich weiter, wird als Maßstab angelegt, dass das Gründungsprotokoll noch vorhanden ist und dass im Lokal, in dem man den Verein ins Leben rief und wo sich vieles im Vereinsleben abspielte, nun auch das Jubiläum gefeiert wurde –...