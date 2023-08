Eisenbahnfreunde haben Zugpferd zurück: Dampflok nach fast sechs Jahren wieder in Schwarzenberg

Die Hauptuntersuchung der 1940 gebauten Dampflok 50 3616 weitete sich zur umfangreichen Reparatur aus. Aber nun ist für den Verein als Eigentümer die quälend lange Zeit der Ersatzlösungen vorbei.

Unüberhörbar ist die Dampflok 50 3616 am Sonntagabend wieder in Schwarzenberg eingetroffen. Mit lautem Pfeifen kündigte das Dampfross seine Rückkehr in die Heimat an – nach fünf Jahren und zehn Monaten Abwesenheit. Die Hauptuntersuchung im Dampflokwerk Meiningen hatte sich zur Generalreparatur ausgeweitet. Die machte nicht nur den...