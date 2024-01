Erzgebirge: Altlandrat Karl Matko im Alter von 83 Jahren gestorben

Der langjährige CDU-Politiker Karl Matko ist in der Nacht zum Samstag in seinem Haus in Erla-Crandorf gestorben. Matko war nach der Wende 18 Jahre politisch aktiv, war Landrat im Altkreis Schwarzenberg, später für Aue-Schwarzenberg und gehörte zudem von 1990 bis 1994 dem Sächsischen Landtag an.

Altlandrat Karl Matko ist in der Nacht zum Samstag in seinem Haus in Erla-Crandorf im Alter von 83 Jahren gestorben. Das bestätigt seine Frau Christine. Der langjährige und verdienstvolle CDU-Politiker übernahm in den Wirren der Wende Verantwortung, saß zunächst 1989/90 in Schwarzenberg am Runden Tisch und wurde zu den ersten freien Wahlen... Altlandrat Karl Matko ist in der Nacht zum Samstag in seinem Haus in Erla-Crandorf im Alter von 83 Jahren gestorben. Das bestätigt seine Frau Christine. Der langjährige und verdienstvolle CDU-Politiker übernahm in den Wirren der Wende Verantwortung, saß zunächst 1989/90 in Schwarzenberg am Runden Tisch und wurde zu den ersten freien Wahlen...