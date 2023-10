Erzgebirge: Kabelbrand sorgt für nächtlichen Feuerwehreinsatz in Flüchtlingsunterkunft

Ein Elektrokabel hat in einer Flüchtlingsunterkunft in Waschleithe in der Nacht auf Mittwoch einen Zimmerbrand ausgelöst. Feuerwehr und Polizei rückten an.

Zu einem Einsatz in einer Flüchtlingsunterkunft im Grünhain-Beierfelder Ortsteil Waschleithe sind in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch mehrere Feuerwehren aus der Region gerufen worden. Gegen 23.30 Uhr waren die Einsatzkräfte aus Grünhain, Beierfeld, Waschleithe und der Schwarzenberger Hauptwache wegen eines gemeldeten Zimmerbrandes...