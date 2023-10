Erzgebirger räumen bei TV-Quizshow ab: Die beste Klasse Deutschlands kommt aus Schwarzenberg

Die 7c des Brecht-Gymnasiums Schwarzenberg hat die Fernsehshow „Die beste Klasse Deutschlands“ gewonnen. Gegen drei Klassen traten sie am Samstag in der ARD an. An einer Stelle wurde es aber besonders knifflig.

Schwarzenberg/Erfurt. Sie können jubeln: Die 7c (jetzt 8c) des Bertolt-Brecht-Gymnasiums Schwarzenberg hat sich zur besten Klasse Deutschlands in der gleichnamigen Kika-Quizshow gekrönt. Am Samstagvormittag lief in der ARD das Superfinale. Eine Besonderheit: Die Erzgebirger hatten vor der letzten Runde so viele Punkte, dass sie allein durch cleveres Setzen selbiger gewinnen konnten.

Für die Mädchen und Jungen geht es damit nun auf Klassenreise nach Paris. Und endlich nach Wochen des Wartens und Schweigens können sie ihren Sieg auch öffentlich feiern. Denn die Aufzeichnungen der Vorrunde und auch des Superfinales fanden bereits im Mai in Erfurt statt. Da es sich aber um die Herbststaffel handelte, mussten die erfolgreichen Gymnasiasten bis jetzt den Mantel des Schweigens darüber tragen. Einfach war das natürlich nicht. Nicht nur die Jugendlichen waren aus dem Häuschen - auch die Eltern.

Nach dem Sieg der Erzgebirger erklingt Steigerlied im Studio

Den Bus von Joram Reisen, der ihren Nachwuchs zurück nach Schwarzenberg brachte, begrüßten die Eltern mit einem Feuerwerk. Kindersekt und Fassbrause, Pizza und Süßkram waren am Ende des langen Tags herzlich willkommen.

Nun also erfolgte die Ausstrahlung des Superfinals und bei vielen dürfte diese Tatsache noch einmal alle Erinnerungen an die aufregende Zeit wachgerüttelt haben. Es fiel ihnen sicherlich ein, dass nach dem Sieg das Produktionsteam den Steigermarsch im Studio einspielte. Sie erinnerten sich vermutlich daran, dass sie im Superfinale einen denkbar schlechten Start erwischten und plötzlich deutlich hinten lagen. Nur Johanna Lang, die in der ersten Reihe saß und damit eine ganz wichtige Rolle innehatte, ließ das vermutlich kalt: "Ich hatte geträumt, dass wir gewinnen. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber meine Träume werden oft wahr", sagt die pfiffige Gymnasiastin, die in der Vorrunde sogar Moderator Tobias Krell verblüffte.

Kinder in erster Reihe sind bei Show das Zünglein an der Waage

Bei einem Gedächtnisspiel ließ sie ihre Gegner - gegen drei Klassen traten die Schwarzenberger im Finale an - blass aussehen. "Wir haben das ja Probe gespielt und da hat es gar nicht funktioniert", so das Mädchen. Doch als es drauf ankam, passte es. Wer jetzt denkt, Johanna liebt Memory, der irrt gewaltig. "Spiel ich nicht und gegen meine Geschwister habe ich keine Chance."

Die beiden Kinder in der ersten Reihe sind bei der Quizshow letztendlich das Zünglein an der Waage, was die Punktevergabe angeht. Nur wenn sie die richtige Antwort einloggen, zählen auch die richtig abgegebenen Antworten ihrer Mitschüler. Trotzdem sahen es Johanna und ihre Schulfreundin Neele Kreyßel locker. Letztendlich zähle es ja, dabei zu sein.