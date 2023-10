Kika-Show: Kommt die beste Klasse Deutschlands aus dem Erzgebirge?

Am Samstag werden viele Erzgebirger die Daumen drücken. Die Klasse 7c des Bertolt-Brecht-Gymnasiums Schwarzenberg will dann beim Kika-Quiz die beste Klasse Deutschlands werden. Die ARD strahlt das Superfinale aus.

Trotz Ferien wird am Samstag der Wecker klingen: Ab 8 Uhr will die Klasse 7c (jetzt 8c) des Bertolt-Brecht-Gymnasiums Schwarzenberg die beste Klasse Deutschlands werden. Im Superfinale der gleichnamigen Kika-Quizshow müssen sich die Erzgebirger jedoch drei starken Mitbewerbern stellen. So schafften es auch die 7c des Gymnasiums aus Frechen und...