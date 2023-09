Feiern auf der Waldbühne in Schwarzenberg: Diese Stars kommen 2024 ins Erzgebirge

Viele namhafte Künstler der Musikszene hat die Laser Event Company aus Eibenstock nach Schwarzenberg geholt. Das ist 2024 aus gutem Grund nicht anders, auch wenn noch nicht alles verraten werden soll.

An einem dicken Fisch der deutschen Musikszene ist Enrico Oswald noch dran. Bohrende Fragen sind zwecklos. „Das verrate ich erst, wenn es in Sack und Tüten ist“, sagt der Chef der Laser Event Company Eibenstock, die das zehnjährige Bestehen ihrer Sommerkonzerte auf der Waldbühne in Schwarzenberg 2024 feiert.