Unternehmer aus dem Erzgebirge fährt mit neuer Lasertechnik zu Messe in San Francisco

Enrico Oswald, der Geschäftsführer der LEC GmbH in Eibenstock, erhofft sich bei der Photonics West in den USA „einen schönen Auftrag“. Speziell ist das, womit er und sein Team Interesse wecken wollen.

Mit einem vierköpfigen Team wird die LEC GmbH Eibenstock zuram Samstag beginnenden Messe Photonics West in San Francisco reisen. Der eigene Messestand im „German Pavillon“ kostet allein an die 15.000 Euro. Dass sich die Teilnahme dennoch lohnt, begründet Geschäftsführer Enrico Oswald so: „Das ist ein Riesen-Get-Together der Branche. Wenn...