Feiertag für Geselligkeit nutzen: In Schwarzenberg wird´s gemütlich

Bäckermeister Pierre Kittel und seine Frau Julia laden zum geselligen Auftakt der gemütlichen Zeit ein. Dabei wird nicht nur Süßes kredenzt.

In Sachsen ist am Mittwoch der Buß- und Bettag, ein Feiertag. Und an diesem laden der Schwarzenberger Bäckermeister Pierre Kittel und seine Frau Julia zu einem geselligen Beisammensein in den Innenhof der Bäckerei ein. „Natürlich zur besten Kaffeezeit ab 15.30 Uhr“, so der Chef. Die Gäste dürften sich gern durchkosten, was die Backstube...