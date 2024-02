Feuerwehreinsatz in Johanngeorgenstadt: Brände in Wohnung und Gartenlaube

Dass in beiden Gebäuden in der Nacht zu Montag Feuer ausbrach, steht laut Polizei in Zusammenhang. Es gab einen Toten.

Johanngeorgenstadt. Mehrere freiwillige Feuerwehren sind in der Nacht zu Montag wegen zwei zeitgleichen Bränden in Johanngeorgenstadt ausgerückt. Wie die Polizei bestätigte, brannte es zum einen in einer Wohnung an der Straße Am Auersberg. Zum anderen stand eine nahe gelegene Gartenlaube in Flammen, diese sei niedergebrannt. Wie die Polizei mitteilte, stehen beide Brände im Zusammenhang. Nach aktuellem Kenntnisstand habe der Mieter der Wohnung das Feuer gelegt. Er verstarb später infolge eines Suizids. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.

Normalerweise berichten wir nicht über Suizide. In diesem Fall informieren wir ausnahmsweise darüber, weil das Ereignis öffentliche Aufmerksamkeit erregt hat. Wenn Sie das Gefühl haben, an einer Depression zu leiden oder sich in einer scheinbar ausweglosen Lebenssituation befinden, sollten Sie nicht zögern, Hilfe anzunehmen. Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr kostenlos erreichbar unter 0800 1110111 und 0800 1110222 sowie per E-Mail und Chat unter www.telefonseelsorge.de (nikm/aho)