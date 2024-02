Hätte dieser Feuerwehreinsatz im Erzgebirge in einem größeren Unglück enden können?

Zu zwei Bränden sind Feuerwehrleute diese Woche in Johanngeorgenstadt ausgerückt. Dabei schlummerte in einem Wohnhaus eine große Gefahr, die die Retter mit Glück rechtzeitig entdeckten. Der Wehrleiter sagt: „So etwas habe ich noch nicht erlebt.“

Gleich doppelt gefordert sind Feuerwehrleute zu Wochenbeginn in Johanngeorgenstadt gewesen. Sie waren in der Nacht auf Montag zu zwei Bränden ausgerückt, die zeitgleich in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Auersberg und einer nahen gelegenen Gartenlaube ausbrachen.