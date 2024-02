Brände in Wohnung und Gartenlaube in Johanngeorgenstadt: Ermittlungen abgeschlossen

In einer Wohnung des Hauses sowie auf dem Dachboden konnte die Polizei insgesamt sieben Brandstellen feststellen.

Die Untersuchungen der Kriminalpolizei Chemnitz zu den Bränden, die sich in der Nacht zum Montag in einem Wohnhaus an der Straße Am Auersberg und einer nahe gelegenen Gartenlaube in Johanngeorgenstadt ereignet hatten, sind abgeschlossen. Der Brand hatte auf den Dachstuhl übergegriffen, die Gartenlaube brannte nieder. Die Brandursachenermittler...