Fragwürdige Sperrmüllentsorgung in Schwarzenberg: Das blaue Sofa erregt die Gemüter

Was macht ein blaues Sofa samt passendem Sessel an den Glascontainern im Schwarzenberger Stadtteil Heide? Diese spezielle Form der Sperrmüllentsorgung hat in dieser Woche zu Diskussionen unter den Anwohnern geführt.