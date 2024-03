Frühjahrsputz in Schwarzenberg: Mittun als Pflicht und Kür

Die Stadt Schwarzenberg verzichtet ab diesem Jahr auf einen gesonderten Aufruf zum Frühjahrsputz, denn die Bürger sind laut Satzung zur Mitwirkung an der Straßenreinigung verpflichtet.

Meteorologisch gesehen hat der Frühling begonnen. Und da auch die Witterung entsprechend mitspielt, steht dem Frühjahrsputz in Schwarzenberg eigentlich nichts mehr im Wege. Doch eine spezielle Aktion oder einen Aufruf zum gemeinsamen Frühjahrsputz werde es in diesem Jahr nicht geben. Das hat Oberbürgermeister Ruben Gehart (CDU) in dieser...