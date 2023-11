Gedenken am 9. November: Grüne organisieren Mahnwache und Lichterkette in Schwarzenberg

Am Glockenspiel in der Altstadt wird an die Reichspogromnacht 1938 erinnert – und auch die aktuelle Gefährdung jüdischen Lebens thematisiert.

Der 9. November gibt den Bündnisgrünen auch 2023 Anlass zu Mahnwache und Lichterkette in der Schwarzenberger Altstadt. Treffpunkt am Donnerstag ist der Springbrunnen am Glockenspiel, Beginn 19 Uhr. Aus aktuellem Anlass gedenke man nicht nur der Reichspogromnacht von 1938, in der Synagogen zerstört, Friedhöfe geschändet und jüdische...