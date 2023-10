Glasfaserausbau in Grünhain liefert Anlass für politischen Streit im Stadtrat

Der geplante Glasfaserausbau in Grünhain hat einen politischen Streit im Stadtrat entfacht. Die Freien Wähler fordern Ortsvorsteher Ullmann zum Rücktritt auf. Der Vorwurf: Er habe das Neutralitätsgebot verletzt.

Viele Jahre ist nichts passiert in Sachen Erschließung des ländlichen Raums mit schnellem Internet. Doch derzeit werben gleich mehrere große Netzbetreiber für Zugänge zum schnellen Netz. So auch die Telekom. Sie hat für den geplanten Glasfaserausbau in der Stadt Grünhain-Beierfeld eine Marketingfirma aus Chemnitz mit der Akquise von...