Großtauschtag in Schwarzenberg: Briefmarken und Ansichtskarten, Münzen und Heimatliteratur gefragt

Die Kantine des Porsche-Werkzeugbaus wird am Sonntag zum Sammlertreff. Auch Heimatfreunde und Sammlungsbesitzer können sich den Termin vormerken.

Als Veranstalter hat der Briefmarkensammlerverein Schwarzenberg Erfahrung. Erinnert sei nur an die 14. Erzgebirgsschau der Philatelisten im Juli 2022. Nun lädt der Verein am Sonntag, 22. Oktober, zum nächsten Großtauschtag ein. Diesmal nicht wie im März ins Haus der Vereine in Heide, sondern wie schon mehrfach in die Kantine des...