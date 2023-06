Grünhainer stehen mit Blick auf geplante Flüchtlingsunterkunft vor der Wahl: Dialog oder Protest

Dem Aufruf zum Protest gegen Pläne des Landkreises, in einem Haus in Grünhain eine Flüchtlingsunterkunft einzurichten, sind am Montag Hunderte Einwohner gefolgt. Auch der Stadtchef ergriff das Wort.

Hunderte Grünhainer sowie Einwohner aus den Nachbarkommunen sind am Montagabend dem Aufruf zu einem Protest gefolgt, der sich gegen die Pläne des Landkreises richtet, in der ehemaligen Reha-Klinik an der Elterleiner Straße eine Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete einzurichten. Aufgerufen dazu hatte NPD-Kreisrat Stefan Hartung. Die...