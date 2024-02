Gymnasium Schwarzenberg wirbt in eigener Sache: Tag der offenen Tür am 3. Februar mit vielen Angeboten

Angehende Fünftklässler und deren Eltern können am Samstag in Haus 2 des Gymnasiums viel erfahren und erleben – bis hin zum Auftritt der Schülerband.

Ob Kinder nach der vierten Klasse an eine Oberschule oder ein Gymnasium wechseln, entscheidet sich in vielen Familien in diesen Tagen. Nächste Woche gibt es die Bildungsempfehlung durch die Grundschulen. Eine weitere Entscheidungshilfe bieten Tage der offenen Tür, wie am Samstag, 3. Februar, 9 bis 12 Uhr in Haus 2 des Bertolt-Brecht-Gymnasiums...