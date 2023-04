Handwerkstradition im Erzgebirge: Rittersgrüner Bäckerei Lang seit 140 Jahren für Kunden da

Was mit Oswald Lang 1883 in einem Haus am Hammerberg in Rittersgrün begann, setzten mehrere Generationen fort. Seit Mitte der 1990er-Jahre gibt es den Firmensitz an der Karlsbader Straße. Der Anspruch der Inhaber und ihrer Mitarbeiter ist geblieben: gutes Angebot, damit zufriedene Kunden.

Als die heutige Seniorchefin der Bäckerei Lang 1969 nach Rittersgrün kam, gab es noch sieben Bäckereien in dem langgestreckten Erzgebirgsort. "Früher sollen es sogar mehr als zehn gewesen sein", weiß Brigitte Lang aus der familiären Überlieferung. Inzwischen ist die Bäckerei Lang der einzige traditionelle Handwerksbetrieb dieser Branche in... Als die heutige Seniorchefin der Bäckerei Lang 1969 nach Rittersgrün kam, gab es noch sieben Bäckereien in dem langgestreckten Erzgebirgsort. "Früher sollen es sogar mehr als zehn gewesen sein", weiß Brigitte Lang aus der familiären Überlieferung. Inzwischen ist die Bäckerei Lang der einzige traditionelle Handwerksbetrieb dieser Branche in...