Über 100 Mal- und Bastelarbeiten zum 140. Geburtstag: Rittersgrüner Bäckerei wertet Wettbewerb aus

Was mit Oswald Lang 1883 in einem Haus am Hammerberg in Rittersgrün begann, setzten mehrere Generationen fort. Seit Mitte der 1990er-Jahre gibt es den Firmensitz an der Karlsbader Straße. Der Anspruch der Inhaber und ihrer Mitarbeiter ist geblieben: gutes Angebot, damit zufriedene Kunden.