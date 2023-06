Heimatdichter und -sänger Anton Günther im Erzgebirge unvergessen: Ehrung in Rittersgrün-Ehrenzipfel

An den erzgebirgischen Heimatdichter und -sänger Anton Günther (1876-1937) wird aus Anlass seines Geburtstages vielerorts im Erzgebirge erinnert. Unter dem Motto "Erzgebirgische Traditionen bewahren" soll es auch in diesem Jahr einen Nachmittag mit Liedern und Gedichten Günthers in Rittersgrün-Ehrenzipfel geben - am Sonntag, 4. Juni.