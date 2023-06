Hochwasserschutz in Schwarzenberg: Land und Kommune investieren in Schadensbeseitigung und Neubau

Das Schwarzwasser zieht vor allem bei Hochwasser Uferbereiche teilweise stark in Mitleidenschaft. So wie hier oberhalb der Egermannbrücke in Schwarzenberg wurden Wasserbausteine unterspült und weggerissen, was die Standsicherheit der Böschung beeinträchtigt. Solche Schäden lässt die Landestalsperrenverwaltung jetzt beseitigen. Foto: Carsten Wagner