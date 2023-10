In der Stadtbibliothek Schwarzenberg wird das Bilderbuchkino wieder aufgeblättert

Der Herbst ist die Zeit, in der viele Leute zum Buch greifen. Vor allem Kinder lieben es, in die Geschichtenwelt einzutauchen. Die Vorlesesaison in Schwarzenberg ist eröffnet.

In der Stadtbibliothek Schwarzenberg wird nun wieder das Bilderbuchkino aufgeblättert. Von Oktober bis zum März 2024 gibt es regelmäßige Veranstaltungen für die Jüngsten. Jeden ersten Donnerstag im Monat sind Steppkes ab 4 Jahren zum Bilderbuchkino eingeladen. Am 2. November heißt es beispielweise „Anpfiff für Dr. Brumm". Angesetzt...