Stadtbibliothek Schwarzenberg blättert lustige Tiergeschichte auf

Im Bilderbuchkino der Stadtbibliothek Schwarzenberg geht es am 1. Februar lustig zu. Denn diesmal heißt es: „Karneval im Zoo“ und da kommt sogar der Zoodirektor durcheinander.

Wenn am 1. Februar in der Stadtbibliothek Schwarzenberg wieder die Jüngsten zum Bilderbuchkino eingeladen sind, dann scheint es lustig zu werden. Denn plötzlich tummeln sich Schweinhorn, Elefummel, Girafant im Zoo. Dort wimmelt es nur so von merkwürdigen Wesen. Affen, Nilpferde, Zebras – alle haben sich verkleidet. Zoodirektor Ungestüm...