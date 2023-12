In Elterlein ruft Schwarzwild Abschleppdienst auf den Plan

Nach einem Wildunfall bleiben nicht nur rund 8000 Euro Schaden. Auch eine Autofahrerin ist verletzt.

Eine 54-jährige Ford-Fahrerin hat sich bei einem Unfall in Elterlein verletzt. Wie die Polizei zum Geschehen mitgeteilt hat, war es Montagabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und Schwarzwild gekommen. Wie es in der Information zum Unglück weiter heißt, war die 54-jährige Ford-Fahrerin am Montagabend zunächst auf der Staatsstraße...