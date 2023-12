In neues Flüchtlingsheim im Erzgebirge sind 49 Frauen und Kinder eingezogen

Der Bezug der neuen Gemeinschaftsunterkunft in Grünhain hat begonnen. Am Dienstagnachmittag brachten zwei Busse die ersten Asylbewerber. Bislang sind es fast ausschließlich Frauen und Kinder.

Die Belegung der neuen Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises zur Unterbringung von Asylbewerbern in Grünhain hat begonnen. Am Montag gab es eine Abnahme des Objekts durch Brandschutzbeauftragte, auch der Bürgermeister und einige Stadträte waren dazu eingeladen. Danach hieß es, dass noch in dieser Woche die ersten Bewohner kämen. Doch...