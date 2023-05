In Schwarzenberg startet der Rummel: Was es auf dem Pfingstvolksfest Neues gibt

Endlich wieder Schießbude, Breakdance und Co.: Am Freitag öffnet das Schwarzenberger Pfingstvolksfest. Zwei Attraktionen feiern dieses Jahr in der Stadt ihre Premiere.

Ein Labyrinth aus 200 Scheiben, ein Geschicklichkeitsparcours für große und kleine Leute, rollende Tonnen und verschiedene Zerrspiegel - das ist das Reich von Schaustellerin Sabine Rasch aus dem schleswig-holsteinischen Heide. Zum ersten Mal gastiert sie mit ihrem Team und ihrer "Crazy Town" zum Pfingstvolksfest in Schwarzenberg. "Wir freuen uns,... Ein Labyrinth aus 200 Scheiben, ein Geschicklichkeitsparcours für große und kleine Leute, rollende Tonnen und verschiedene Zerrspiegel - das ist das Reich von Schaustellerin Sabine Rasch aus dem schleswig-holsteinischen Heide. Zum ersten Mal gastiert sie mit ihrem Team und ihrer "Crazy Town" zum Pfingstvolksfest in Schwarzenberg. "Wir freuen uns,...