Joachim Steiner aus Rittersgrün, seit 70 Jahren bei der Feuerwehr: „Auf Kameradschaft kommt’s an“

In den Vordergrund drängt er sich nicht. Joachim Steiner sieht sein Ehrenamt als Dienst für die Mitmenschen. In diesem Fall kann man ohne Übertreibung sagen: Ein Leben mit der und für die Feuerwehr.

Als Jungspund, mit 17 Jahren, ist Joachim Steiner in die Feuerwehr eingetreten. „Das war am 3. März 1953 in Pöhla“, erinnert sich der Senior noch genau. Ebenso an die ersten Ausbildungen und Dienste, die ersten Einsätze. „Mein erster Wehrleiter, das war der Fischer-Paul.“ Inzwischen sind sieben Jahrzehnte ins Land gegangen. 70 Jahre,...