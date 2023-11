Johanngeorgenstadt: Betreuung in Kita, Krippe und Hort ab Januar teurer

Beim Beschluss der Stadträte gab es nur eine knappe Mehrheit für die Erhöhung.

Die Betreuung in Kindertagesstätte, Krippe und Hort wird für Eltern in Johanngeorgenstadt kommendes Jahr teurer. Die monatlichen Beiträge steigen für einen Volltagsplatz in allen Bereichen um zehn Euro. Das beschloss der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung. Allerdings fiel die Abstimmung knapp aus. Fünf Räte befürworteten die Erhöhung,...