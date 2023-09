Kika-Show "Die beste Klasse Deutschlands": Holen Schüler aus dem Erzgebirge den Sieg?

Die Klasse 7c des Bertolt-Brecht-Gymnasiums tritt mit Maskottchen Herbert bei der Quizshow an. Schon in der ersten Wochenshow am 15. September sind die Erzgebirger gefragt.

"Wir knacken jede Nuss" ist das Motto und gleichzeitig der Schlachtruf der Klasse 7c von Neele Kreyßel und Johanna Lang am Bertolt-Brecht-Gymnasium Schwarzenberg. Und genau das muss die Klasse auch tun, wenn sie zur besten Klasse Deutschlands avancieren will. Denn die Gymnasiasten aus dem Erzgebirge gehören zu den 16 Teilnehmern der neuen... "Wir knacken jede Nuss" ist das Motto und gleichzeitig der Schlachtruf der Klasse 7c von Neele Kreyßel und Johanna Lang am Bertolt-Brecht-Gymnasium Schwarzenberg. Und genau das muss die Klasse auch tun, wenn sie zur besten Klasse Deutschlands avancieren will. Denn die Gymnasiasten aus dem Erzgebirge gehören zu den 16 Teilnehmern der neuen...