„Klangwelten“ in Tellerhäuser: Glockenausstellung öffnet in schneelosen Ferien häufiger

Wenn an Ski- und Rodelhängen wegen Schneemangels nichts geht, sind für Touristen Alternativen gefragt. Eine Möglichkeit: die Glocken- und Spielzeugausstellung in Tellerhäuser.

Die Glocken- und Spielzeugausstellung „Klangwelten“ in der alten Schule zu Tellerhäuser erweitert in den Winterferien ihre Öffnungszeiten. Ab Dienstag, 13. Februar, bis Samstag, 17. Februar, ist jeweils von 11 bis 15 Uhr geöffnet, in der folgenden Woche von Montag bis Mittwoch und dann wieder am Samstag ebenfalls von 11 bis 15 Uhr....