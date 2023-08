Kleiner Fahrdienst organisiert Hilfe für Slowenien und viele Erzgebirger spenden

Matthias Gollner und seine Frau Sylke haben seit 25 Jahren einen Fahrservice in Hohndorf. Normalerweise bringen sie Urlauber zum Flughafen oder fahren für andere Veranstalter Gäste zum gewünschten Reiseziel. Oft rollt ihr Bus dann auch nach Slowenien. So auch Anfang August. „Wir sind am 4. August dort abgefahren und gerade noch rausgekommen....