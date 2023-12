Leser helfen: René und sein treuer Begleiter „Jamy“

In diesem Jahr will der Verein „Leser helfen“ einen 38-jährigen Schwarzenberger und seine Mutter unterstützen. Die 60-Jährige pflegt ihren Sohn, der an einer unheilbaren Muskelerkrankung leidet.

„Im Herzen ist er ein Kind geblieben“, sagt Ramona Meier über ihren inzwischen 38-jährigen Sohn René. Sie pflegt ihren Sohn seit vielen Jahren, hat dafür ihren Beruf aufgegeben, um ganz für René da zu sein, denn bei dem 38-Jährigen wurde nicht nur frühkindlicher Autismus diagnostiziert, sondern später auch eine erblich bedingte... „Im Herzen ist er ein Kind geblieben“, sagt Ramona Meier über ihren inzwischen 38-jährigen Sohn René. Sie pflegt ihren Sohn seit vielen Jahren, hat dafür ihren Beruf aufgegeben, um ganz für René da zu sein, denn bei dem 38-Jährigen wurde nicht nur frühkindlicher Autismus diagnostiziert, sondern später auch eine erblich bedingte...