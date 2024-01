Linde in der Schwarzenberger Altstadt gefällt – Pilzbefall besiegelt Schicksal des Baumes

Der Baum gehörte seit Jahrzehnten zum Stadtbild. Nun aber musste er weichen, weil er schon lange krank war. Trotz Pflegemaßnahmen konnte die Linde nicht erhalten werden. Anwohner hoffen auf Ersatz.

Das Kreischen von Motorsägen hat am Dienstagvormittag die Alltagsgeräusche in der Schwarzenberger Altstadt übertönt. Mitarbeiter des Stadtbauhofs schnitten die am Springbrunnen stehende Linde von oben her zurück und zerlegten die Stammstücke am Boden noch in kleinere Teile. Einige Beobachter verfolgten das Geschehen und fragten, warum der...