Meilerfest in Waschleithe: Köhler ernten etwa 800 Kilogramm Holzkohle

An der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe im Erzgebirge ist am Sonntag ein großes Meilerfest gefeiert worden. Am Morgen gegen 9 Uhr haben die Hobbyköhler um Heiko Schmidt den Meiler "geerntet", wie sie sagen. Anschließend haben sie die rund 800 Kilogramm Holzkohle ausgebreitet und letzte Glutnester gelöscht.