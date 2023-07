Nach Bedrohung in Schwarzenberg-Neuwelt: Ermittlungen der Polizei dauern an

Nach dem Aufsehen erregenden Polizei-Großeinsatz am 7. Juli in Schwarzenberg-Neuwelt dauern die Ermittlungen an. „Es geht um den Verdacht der Bedrohung durch einen 62-Jährigen. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Aue ermittelt dazu“, erklärte Andrzej Rydzik aus der Polizeidirektion Chemnitz. Nach Abschluss der Ermittlungen entscheidet...