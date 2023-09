Nach dem Aus der Geburtsstation in Erlabrunn: Die Hebammenpraxis in Schwarzenberg bleibt bestehen

Geburtsvorbereitung, Betreuung im Wochenbett und beim Stillen sowie Rückbildungskurse – das alles bleibt für werdende und junge Mütter bestehen. Nur die Kliniken für die Geburt entfallen ab 2024.

„Der Kopf versteht es, aber das Herz blutet dennoch“, sagt Heike Ballmann. Sie ist eine der acht von der Schließung der Entbindungsstation in den Kliniken Erlabrunn betroffenen Hebammen und mit 41 Dienstjahren auch die langjährigste. Mehr als 2500 Geburten stehen in ihrem Geburtsbuch, das mit Dezember 2023 enden wird. Denn dann, so lautet...