Neue Friedensglocke für den Fichtelberg: Ihr Guss steht unmittelbar bevor

Es ist ein wichtiger Etappenschritt auf dem Weg zu einer neuen Friedensglocke für den Fichtelberg: Sie wird am Freitag in Innsbruck gegossen. Die „falsche“ Glocke ist bereits fertig.

Im Kalender von Gerd Schlesinger und Jörg Eller steht in dieser Woche ein sehr wichtiger Termin: Freitag, 15 Uhr in Innsbruck – Guss der neuen Friedensglocke für den Fichtelberg in Oberwiesenthal.